جيسوس يوافق على تجديد عقده مع الهلال السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - وافق المدرب البرتغالي جورجي جيسوس على تجديد تعاقده مع الهلال السعودي، وذلك بعد اقتراب المسابقة المحلية من نهايتها.

ونجح جيسوس في استعادة لقب الدوري السعودي لنادي الهلال قبل 3 جولات من النهاية، من دون هزيمة حتى الآن.

ومن المفترض أن ينتهي عقد جيسوس بنهاية الموسم الحالي، وكانت إدارة الهلال قد دخلت في مفاوضات في الفترة الماضية لحسم ملف التجديد قبل أن يتم الاستقرار على بقائه لما بعد الموسم الحالي.

وقاد جيسوس الهلال لحسم لقب الدوري السعودي بأكبر عدد من النقاط في تاريخ المسابقة برصيد 89 نقطة ولا تزال قابلة للزياد، كما وقع المدرب البرتغالي مع الهلال على أكبر عدد من الانتصارات المتتالية في تاريخ أندية كرة القدم: 34 فوزا.

ويستعد الهلال لمواجهة النصر يوم الجمعة المقبل في الدوري، كما تنتظره مواجهة مكررة مع العالمي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين نهاية الشهر الجاري.