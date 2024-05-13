مدرب الترجي يتحدث عن قمة الاهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

تحدث المدرب البرتغالي ميجيل كاردوزو، المدير الفني لنادي الترجي التونسي، عن النهائي المنتظير أمام الاهلي، في دوري أبطال أفريقيا للنسخة الجارية.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره الترجي التونسي يومي 18 و25 مايو الجاري، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال كاردوزو، في تصريحات إعلامية: “كل جماهير النادي لا تتحدث معي في أي مكان إلا عن نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الاهلي”.

وأضاف: “من أجل تحقيق الألقاب يجب علينا احترام منافسينا، وأتمنى أن نحافظ على نفس روح الفوز التي ميزت الفريق حتى نهاية الموسم”.

وأتم: “بعد الفوز على صن داونز، في نصف نهائي دوري الأبطال، لا حديث سوى عن المباراة النهائية أمام الاهلي”.