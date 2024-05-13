"مع ميسي" .. جيرو يعلن رحيله عن الميلان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن المهاجم الفرنسي، أوليفييه جيرو، لاعب إي سي ميلان رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، والانضمام إلى الدوري الأمريكي.

وقال جيرو في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "أنا هنا لأقول لكم، أن المباراتين القادمتين لي سيكونان الأخيرتين لي مع ميلان، ومسيرتي الكروية ستستمر في الدوري الأمريكي.

وأضاف: "أنا فخور بما حققته مع ميلان خلال الـ 3 مواسم التي قضيتها هنا، إنه الوقت المناسب للإعلان عن ذلك، وقصتي مع ميلان ستنتهي هذا العام، ولكن سيبقى ميلان دائما في قلبي.

الجدير بالذكر، يتواجد ليونيل ميسي مع فريق إنتر ميامي الذي ينشف في الدوري الأمريكي.

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