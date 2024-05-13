حسام حسن: آخرنا 3 "باصات".. ومعسكر الإعداد "يودينا مركز شباب مش كأس عالم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث المدير الفني للمنتخب الأول، حسام حسن،عن خطته المقبلة مع الفراعنة للتحضير لمباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال حسام خلال كلمته خلال جلسة عقدها مع صحفيين اليوم الإثنين : "أنا في مهمة قومية بدليل إني بدرب المنتخب القومي ومعسكر إعداد المنتخب 4 أو 5 أيام ده يودينا مركز شباب مش كأس عالم".

وأختتم مدرب المنتخب تصريحاته بقوله: "شوفوا الدوري المصري، والكرة التي تلعب لا تفرز اللاعبين المطلوبين، وآخرنا 3 باصات والكرة بتتقطع نحن نعاني".

ويخوض منتخب مصر مباراتين ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، حيث يقام أول لقاء في 6/6/2024 أمام بوركينا فاسو، ومن ثم مواجهة غينيا بيساو بعدها بـ4 أيام.

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