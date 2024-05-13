حسام حسن: مستوى الدوري المصري متواضع جدا

الشارقة - اميمة ياسر -

قال حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، إن مستوى الدوري المصري متواضع جداً، لافتا إلى أنه لا يقدم أي إضافات فنية ولا يوجد لاعبين متألقين.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض معسكر شهر يونيو المقبل، من أجل مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الجولتين الثالثة والرابعة على الترتيب في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال حسام حسن، في تصريحات صحفية نقلها موقع "بطولات": "ماذا يفرز الدوري المصري؟ بمعنى أدق ما الإضافة الفنية التي يقدمها الدوري المصري؟، كل فريق يلعب 3 تمريرات صحيحة والرابعة خاطئة ما الأداء الفني الرائع الذي نراه في الدوري المصري؟! المستوى متواضع جدًا في الدوري".

وأضاف مدرب المنتخب: "أنا لا أجد لاعبين في الدوري المصري، أذهب إلى المباريات وأقول يا رب لاعب يتألق أو يؤدي بشكل جيد، أين اللاعبين الجامدين في في الدوري؟، دائماً أقول يا رب زيزو لاعب الزمالك وإمام عاشور من الأهلي لا يصابان".

وواصل: "اللاعبون المحترفون سيحصلون على إجازات من يوم 19 مثل محمد صلاح، كيف سيعود هؤلاء اللاعبين لحالتهم الفنية بعد هذه الإجازة الطويلة".

وتابع حسن: "كيف أحضر لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو إن كان المعسكر يوم 3 يونيو، كل ما طلبته 4 أو 5 أيام زيادة، ويُقال بعد ذلك طلبات حسام حسن!".

واختتم حسام حسن تصريحاته بالقول: "إذا كانت الأندية التي تلعب في إفريقيا تحصل على أسبوع تقريبًا قبل مبارياتها، ويقولون نحن نلعب باسم مصر، هل الأندية أهم من منتخب مصر؟ قطعًا لا، اسمه المنتخب القومي".

وتقام مباراة مصر وبوركينا فاسو في القاهرة يوم 6 يونيو، بينما تلعب مواجهة غينيا بيساو خارج القاهرة يوم 10 يونيو.