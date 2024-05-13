حسام حسن: باب المنتخب مفتوح للجميع ولا صحة لوجود أزمة مع أي لاعب

ياسر رشاد - القاهرة - كشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، حقيقة خلافه مع الثنائي عمر كمال عبد الواحد، لاعب الأهلي وأحمد فتوح لاعب الزمالك، وفرصهما في التواجد بقائمة الفراعنة في الفترة المقبلة.

وقال حسام حسن خلال مؤتمر صحفي: "باب المنتخب مفتوح أمام أي لاعب سيفيد منتخب مصر".

وأضاف: "أنا من قمت باكتشاف أحمد فتوح حينما كنت مع سموحة، وقمت بتغيير مركز عمر كمال والآن أصبح يلعب في مركز الظهير الأيمن".

وواصل: "ليس هناك أي مشكلة بين لاعب والمدير الفني لمنتخب مصر، لا يمكن أن يحدث ذلك".

واختتم : "أكبر دليل أنه ليس هناك مشاكل وباب المنتخب مفتوح للجميع، أنني قمت بضم مصطفى شوبير رغم أنني لست على وفاق مع والده".