طارق السعيد : إياب نهائي الكونفدرالية بالقاهرة في غاية الصعوبة على الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد طارق السعيد نجم فريق الزمالك السابق، أن محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض، يتحمل خطأ تلقى الفريق الهدف الثاني في مباراة نهضة بركان".

وقال طارق السعيد في تصريحات إعلامية : "حسام عبد المجيد تهور كثيرا في ركلة الجزاء التي تسبب فيها".

وتابع: "يجب أن يدرك لاعيو الزمالك أن مباراة الإياب ستكون صعبة جدا ويجب ألا يتم الاستهانة بها".

وأضاف: "أعتقد أن فريق نهضة بركان لديه خوف من الزمالك ومن اللعب في استاد القاهرة لذلك يجب أن نستغل ذلك الأمر، ولكن بدون أن نستهين بهم".

وأتم: "مباراة الإياب تحتاج أن يكون جميع لاعبي الزمالك "رجالة"، ويجب أن يجتمعوا سويا ومعهم الجهاز الفني وجوميز ليحثهم على الفوز في اللقاء".