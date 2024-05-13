ردود أفعال غاضبة ضد حسام حسن بعد تصريحاته

سيطرت حالة من الغضب على الجماهير المصرية، في الساعات القليلة الماضية، بعد التصريحات التي أدلى بها حسام حسن، المدير الفني لـ منتخب مصر.

وتداولت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات حسان حسن، بشكل غاضب والتي وصفتها بأنها ستربك العلاقة بين مدرب منتخب مصر واللاعبين.

ووصفت بعض الجماهير، حسام حسن، بأنه لا يزال يعيش في عهد محمود الجوهري، ويرغب في السير على خطاه ولكنه لا يدرك أن الوضع مختلف تمامًا.

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وطالبت الجماهير، بضرورة منع التوأم حسام وإبراهيم حسن، من الإدلاء بأي تصريحات تثير الجدل وتتسبب في انقلاب الرأي العام والجمهور المصري على الثنائي، خاصة بعد حالة الدعم التي تلقاها الثنائي عقب تولي المهمة.

وانتقدت الجماهير تصريحات المدرب، حول أن الدوري المصري لا يمتلك لاعبين جيدين يستحقون الانضمام إلى منتخب مصر.

وأكد حسام حسن في تصريحاته أن مهمة منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ليست سهلة، وأن مواجهة بوركينا فاسو، قويه في ظل امتلاك الأخير عدد كبير من اللاعبين المحترفين، وهو ما أثار غضب الجماهير.