طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة دونجا وموقفه من مباراة العودة أمام نهضة بركان

أوضح الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل إصابة نبيل عماد دونجا، التي تعرض لها مؤخرًا.

وكان دونجا لاعب وسط الزمالك، قد تعرض للإصابة في مباراة نهضة بركان المغربي، في إطار منافسات ذهاب دور نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، أمس الأحد.

وغادر دونجا مباراة الزمالك أمام نهضة بركان، في الدقائق الأخيرة من المباراة التي انتهت بخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف، على أرضية ملعب البلدي ببركان.

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وأشار أسامة إلى أن دونجا تعرض لحالة إجهاد عضلي في نهاية مباراة نهضة بركان، وتم استبداله حتى لا يتعرض للإصابة.

وذكر أن لاعب الأبيض سيكون جاهزًا لمباراة العودة أمام نهضة بركان، في نهائي كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد المقبل على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.