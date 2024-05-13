اشتباك لفظي.. كواليس الاجتماع الأخير بين كيليان مبابي وناصر الخليفي

كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الاثنين، عن مشاجرة حدثت بين القطري ناصر الخليقي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وبين كيليان مبابي.

وكان مبابي قد أعلن رسميًا عن رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان، بعدما قرر عدم تجديد عقده، بعد مسيرة دامت 7 سنوات.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “لو باريزيان”، تشاجر كيليان مبابي وناصر الخليفي في ملعب حديقة الأمراء قبل مباراة باريس سان جيرمان أمس الأحد.

وطلب ناصر الخليقي، استفسار، من مبابي، عن سبب عدم ذكر اسمه في الفيديو الذي نشره المهاجم الفرنسي، الذي ودّع فيه جماهير فريقه.

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وتلقى نادي باريس سان جيرمان، الخسارة على أرضه ووسط جماهيره، أمام تولوز بنتيجة 3-1.

وتشير التقارير خلال الفترة الأخيرة أن مبابي سوف ينتقل إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، الذي أبدى رغبته منذ فترة طويلة في التعاقد مع اللاعب الموهوب.