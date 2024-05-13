غيابات ريال مدريد أمام ألافيس في الدوري الإسباني

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد، عن قائمة لاعبيه من أجل خوض مباراة ديبورتيفو ألافيس، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويحتضن ملعب “سانتياجو برنابيو” معقل الملكي، مواجهة ريال مدريد ضد ألافيس ضمن منافسات الجولة الـ36 من لاليجا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وشهدت قائمة ريال مدريد غياب لاعب واحد فثط وهو أوريلين تشواميني، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة بايرن ميونخ ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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قائمة ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، كيبا.

خط الدفاع: كارفاخال، ناتشو، ميليتاو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي، داني سيبابوس، أردا جولر، ماريو مارتن.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، خوسيلو، إبراهيم دياز.