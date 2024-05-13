لاعب الاهلي يفوز بجائزة جديدة في الدوري

تمكن نجم النادي الاهلي، من حصد جائزة جديدة بعد مواجهة فريق بلدية المحلة، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري المصري “دوري نايل”.

وكشفت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المصري المحترفة، عن فوز هدف الظهير الأيمن للنادي الاهلي، عمر كمال عبد الواحد، بجائزة الهدف الأفضل في الجولة 22 من الدوري المصري.

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