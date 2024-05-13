"متفوقاً على رمضان صبحي".. هدف نجم الأهلي الأفضل بالجولة الـ 22 بالدوري (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حصدّ نجم النادي الأهلي عمر كمال عبد الواحد، جائزة هدف الجولة الـ 22 ببطولة الدوري المصري الممتاز، عن هدفه في مرمى بلدية المحلة.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، اليوم الإثنين، فوز نجم الأهلي بهدف الجولة الـ22 بالدوري، بناءً على تصويت الجماهير.

وتفوّق عمر كمال عبد الواحد على الثلاثي ماجد هاني لاعب بلدية المحلة، رمضان صبحي لاعب بيراميدز، عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي.

وكان عمر كمال تمكن من إحراز هدف الأهلي الأول في مرمى بلدية المحلة، في اللقاء الذي انتهى بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد لصالح المارد الأحمر.