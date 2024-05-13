حكم يطرد زميله الأسبق في مباراة الترسانة.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حدث مصادفة غريبة في مباراة الترسانة وديروط التي أقيمت اليوم الإثنين، في اللقاء الحاسم المؤهل للدورة الرباعية للصعود إلى الدوري المصري الممتاز.

وخلال المباراة أشهر الحكم محمود بسيوني بطاقة حمراء في وجه فهيم عمر مدير الكرة بنادي الترسانة.

وسبق لفهيم عمر مدير الكرة بالترسانة وأن عمل حكم ساحة في الدوري المصري وأدار الكثير من المباريات في البطولات الإفريقية، وزامل محمود بسيوني في الدورات التحكيمية.

الجدير بالذكر، فاز الترسانة على نظيره ديروط بركلات الترجيح 4-3، بعد التعادل في وقت المباراة الأصلي 1-1.

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