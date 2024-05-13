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حكم يطرد زميله الأسبق في مباراة الترسانة.. ما القصة؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حدث مصادفة غريبة في مباراة الترسانة وديروط التي أقيمت اليوم الإثنين، في اللقاء الحاسم المؤهل للدورة الرباعية للصعود إلى الممتاز.

وخلال المباراة أشهر الحكم محمود بسيوني بطاقة حمراء في وجه فهيم عمر مدير الكرة بنادي الترسانة.

وسبق لفهيم عمر مدير الكرة بالترسانة وأن عمل حكم ساحة في الدوري المصري وأدار الكثير من المباريات في البطولات الإفريقية، وزامل محمود بسيوني في الدورات التحكيمية.

الجدير بالذكر، فاز الترسانة على نظيره ديروط بركلات الترجيح 4-3، بعد التعادل في وقت المباراة الأصلي 1-1.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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