محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام أستون فيلا

ياسر رشاد - القاهرة - يقود النجم المصري محمد صلاح تشكيل ليفربول أمام أستون فيلا في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "فيلا بارك" في ختام منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 78 نقطة، في حين أستون فيلا لديه 67 نقطة في المركز الرابع.

تشكيل ليفربول أمام أستون فيلا..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فان دايك، ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، كوانساه.

خط الوسط: واتارو إندو، ماك أليستر، هارفي إليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، لويس دياز.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من : كيليهر، كوناتي، سوبوسلاي، نونيز، جونز، تسيميكاس، جرافنبرخ، بيايتيش، برادلي.