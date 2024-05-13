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ناقد رياضي : مشاركة محمود علاء بإياب نهائي الكونفدرالية مطلوبة

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ياسر رشاد - القاهرة - قال الناقد الرياضي احمد الخضري ان التأمين الدفاعي للزمالك في مواجهه نهضة بركان المغربي بإياب نهائي الكونفدرالية أمر ضروري بسبب قوهدة الفريق المغربي في العرضيات واستغلالها بشكل مميز.

وقال خلال تصريحات اعلاميه : "مصطفى شلبي حتى الآن لم ينزل إلى الملعب، وسيخضع لفحوصات طبية بعد عودة البعثة من المغرب، ومن الصعب وجوده في لقاء الاياب".

وأكمل: "اصابة مصطفى اصبحت تتكرر من وقت لآخر، وفي كل مرة يتعرض للإصابة يتم استعجال عودته".

وأشار إلى أنه يجب تواجد محمود علاء في دفاع الزمالك حتى لو كان بديلا، لان ياسر حمد لا يناسب الفريق مطلقا، وعلاء لاعب لديه خبرات كبيرة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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