الاتحاد السعودي يدخل في مفاوضات لضم حارس برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت صحيفة الموندو ديبورتيفو الاسبانية ان بطل الدوري السعودي موسم 2022 / 2023 نادي اتحاد جدة السعودي يرغب في ضم حارس نادي برشلونة الاسباني مارك اندرية تير شتيجن خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة .

وكان مارك اندريه تير شتيجن قد وقع على تعاقد جديد مع برشلونة في اغسطس الماضي قبل انطلاق الموسم الحالي يقضى باستمراره مع فريق برشلونة حتى عام 2028 وهو ما يعني دخول أدارة نادي الاتحاد في مفاوضات مع ادارة برشلونة حال رغبتهم في ضم الحارس الالماني الدولي .

وكان نادي الاتحاد قد تعرض لهزة كبيرة في مشوار الدوري السعودي لهذا الموسم حيث احتل المركز الرابع وفشل في الحفاظ على لقب الدوري السعودي رغم قيامه بمجموعة التعاقدات الكبيرة في بداية الموسم وعلى رأسها النجم الفرنسي كريم بنزيمة قادما من ريال مدريد والفرنسي نجولو كانتي والبرازيلي فابينيو .

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو ان عرض نادي اتحاد جدة ربما يفوق 40 مليون يورو وهو ما سيجعل مسئولي برشلونة يجلسون على مائظة المفاوضات نظرا لرغبة مسئولي برشلونة في الحصول على مقابل مادي كبير لدعم الفريق من خلال الازمة المالية التي يمر بها النادي الكاتالوني .

يذكر ان مارك اندرية تيرشتيجن شارك مع برشلونة في 32 مباراة هذا الموسم في كل المسابقات و غاب لمدة شهرين عن الفريق بسبب اصابة في الظهر خلال شهر نوفمبر الماضي .