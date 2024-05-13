غيابات عديدة في النصر قبل مواجهة الهلال في ديربي السعودية

ضربت الإصابات نادي النصر، قبل المواجهة المرتقبة أمام الهلال، مساء الجمعة المقبل، ضمن الجولة 32 من دوري “روشن” السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن يلتقي النصر نظيره الهلال، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، يوم الجمعة المقبل الموافق 17 مايو الجاري.

ويتصدر قائمة الغائبين عن “العالمي” قبل مواجهة “الزعيم”، الثلاثي المصاب؛ البرازيلي أندرسون تاليسكا، ومحمد مران وحارس المرمى وليد عبد الله.

وحسبما أفادت صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن مهاجم نادي النصر عبد الرحمن غريب، سيغيب أمام الهلال في الديربي بسبب الإصابة التي يعاني منها اللاعب.