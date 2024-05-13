حقيقة مشاجرة مبابي مع رئيس باريس سان جيرمان

كشف الصحفي الموثوق بن جاكوبز، حقيقة ما تم تداوله عن دخول كيليان مبابي، في مشاجرة مع ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكانت صحيفة لو باريزيان، قد أوضحت أن كيليان مبابي تشاجر مع ناصر الخليفي في ملعب حديقة الأمراء قبل مباراة باريس سان جيرمان أمس الأحد أمام تولوز في الدوري.

وأشار إلى أن ناصر طلب استفسار عن سبب عدم ذكر اسمه في الفيديو الذي نشره مبابي الذي ودع فيه جماهير فريقه.

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وأوضح بن جاكوبز أن مسئولو باريس سان جيرمان نفوا ما تم نشره عن مشاجرة بين ناصر الخليفي وكيليان مبابي.

وذكر أن هكذا تعليق النادي على الواقعة كان كالتالي: “من المخيب للآمال أن نرى المزيد من الأخبار الكاذبة يتم تداولها هذا المساء”.

وتابع: ” الرئيس واللاعب كانا يجتمعان بانتظام قبل المباريات لوضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات مغادرة اللاعب في نهاية الموسم، لقد كانت كل الإجتماعات بناءة ومحترمة، بما في ذلك الليلة الماضية”.