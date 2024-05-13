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حارس أستون فيلا يسجل هدفًا في مرماه بطريقة غريبة أمام ليفربول (فيديو)

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هدف مارتينيز في مرماه

هدف مارتينيز في مرماه

سجل الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى أستون فيلا، هدفًا بالخطأ في مرماه أمام ، في الجولة الـ 37 من الممتاز.

ويحل ليفربول ضيفًا على نظيره أستون فيلا، على ملعب فيلا بارك، ضمن مباريات الجولة 37 للبريميرليج.

وفي الدقيقة الثانية من زمن المباراة أرسل لاعب ليفربول هارفي إليوت، عريضة استقبلها الحارس إيميليانو مارتينيز، لكن لم يستطع الإمساك وتدخل هدفًا في مرمى فريقه.

تشكيل ليفربول:

المرمى: أليسون

الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – كوانساه – أندي روبرتسون

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر – واتارو إندو – هارفي إيليوت

في الهجوم: لويس دياز – كودي جاكبو – محمد صلاح

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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