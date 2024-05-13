حارس أستون فيلا يسجل هدفًا في مرماه بطريقة غريبة أمام ليفربول (فيديو)

سجل الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى أستون فيلا، هدفًا بالخطأ في مرماه أمام ليفربول، في الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل ليفربول ضيفًا على نظيره أستون فيلا، على ملعب فيلا بارك، ضمن مباريات الجولة 37 للبريميرليج.

وفي الدقيقة الثانية من زمن المباراة أرسل لاعب ليفربول هارفي إليوت، عريضة استقبلها الحارس إيميليانو مارتينيز، لكن لم يستطع الإمساك وتدخل هدفًا في مرمى فريقه.