شهد على فوز الاهلي بالقمة.. من هو حكم نهائي دوري أبطال أوروبا؟

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن حكم مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند.

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد الإسباني ضد بوروسيا دورتموند الألماني، في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 1 يونيو المقبل، على ملعب ويمبلي في لندن.

وأسند الاتحاد الأوروبي، مهمة الإدارة التحكيمية لمباراة نهائي دوري الأبطال، للحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، حيث تعد أول مواجهة يديرها لفريق ريال مدريد.

معلومات عن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا

ويعد الحكم سلافكو فينتشيتش، من مواليد 25 نوفمبر 1979، وهو حكم دولي منذ 2010، وسبق له إدارة لقاء القمة بين الاهلي والزمالك.

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وأدار الحكم قمت الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي، والتي انتهت بفوز الاهلي بثلاثة أهداف دون رد على حساب الزمالك.

وسبق وأن أدار حكم نهائي دوري أبطال أوروبا، مواجهتين في كأس العالم قطر 2022، بين منتخبات ويلز وإنجلترا، والأرجنتين ضد السعودية في دور المجموعات.