أسطورة مانشستر يونايتد يتهم اللاعبين بادعاء الإصابة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتهم واين روني أسطورة مانشستر يونايتد، بعض لاعبي الفريق بادعاء الإصابة، وذلك بعد الخسارة أمام أرسنال (0-1) الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال روني في تصريحات لـ»سكاي سبورتس» «هناك بعض اللاعبين الجيدين للغاية في هذا الفريق، والأداء أقل بكثير من المستوى، تنظر إلى الإصابات وبعض هؤلاء اللاعبين يمكن أن يلعبوا بنسبة 100%».

وأضاف «لديك بطولة أوروبية قادمة ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي قادم، من السهل على اللاعبين البقاء بعيدا قليلا ثم العودة إلى بطولة أوروبا، لقد رأيت ذلك على مر السنين، أعتقد فقط أن اللاعبين الذين أصيبوا لا يملؤون أنفسهم بأي رصيد في الوقت الحالي».

وتضم قائمة إصابات المدرب إريك تين هاج كلا من «برونو فيرنانديش وماركوس راشفورد وليساندرو مارتينيز ورافائيل فاران وهاري ماجواير وفيكتور ليندلوف، ولوك شاو وتيريل مالاسيا، إضافة إلى ماسون ماونت وأنتوني مارسيال».

وخسر مانشستر يونايتد في عقر داره بهدف سجله لياندرو تروسارد، ليعود آرسنال إلى صدارة ترتيب البريميرليج برصيد 86 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، الذي خاض مباراة أقل (سيواجه توتنهام اليوم).

من جهته تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 54 نقطة، ليبقى الفريق في المركز الثامن، ويتطلع لتجنب أسوأ مركز له في البريميرليج، وهو حصوله على المركز السابع موسم 2013-2014.