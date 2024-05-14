عمرو الدرديري: بعذر حسام حسن والدوري المصري بدون مواهب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عمرو الدرديري الناقد الرياضي، أن تصريحات حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلال جلسته مع الصحفيين، موفقة ولديه الحق فيها.

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وتابع الدرديري خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الدوري المصري قليل المواهب وضعيف للغاية واتحاد الكرة ضعيف، وتصريحات حسام حسن لأنه قلق من شئ ما وبعذره".

وأضاف عمرو الدرديري: "على الورق التصفيات المؤهلة لكأس العالم سهلة، ولكن على أرض الواقع كل المنتخبات تحلم بالتأهل ولن تكون المهمة سهلة".