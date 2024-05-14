المباريات المتبقية لـ آرسنال ومانشستر سيتي لحسم صراع لقب الدوري الإنجليزي

اشتد الصراع بين الثنائي آرسنال ومانشستر سيتي في الأسابيع الآخيرة من الدوري الإنجليزي، ويسعى كل منهما لحصد اللقب الأقوى في العالم.

وخرج من السباق فريق ليفربول الذي يلعب ضمن صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، بعد أن تمكن مانشستر سيتي من الفوز على فولهام برباعية مما حرم الريدز من آمالهم في التتويج.

ويسعى آرسنال بقيادة ميكيل آرتيتا لحصد اللقب الغائب عن الجانرز منذ سنوات كثيرة.

ويتبقى فقط جولة واحدة على نهاية الدوري الإنجليزي، وحسم صراع اللقب، حيث يواجه مانشستر سيتي توتنهام ووست هام في لقاء مؤجل.

بينما يواجه أرسنال إيفرتون وإذا تعثر أحد الفريقين، يعلن الثاني بطلًا.

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ويمتلك آرسنال 86 نقطة متصدرًا الدوري الإنجليزي، ويحتاج إلى الفوز في المباراة الوحيدة المتبقية له، حيث سيصبح رصيده 89 نقطة.

ويمكن لآرسنال تحقيق اللقب في حالة الفوز على إيفرتون، وتعادل مانشستر في إحدى المباراتين، ويصبح حينها الترتيب كالآتي، أرسنال في المركز الأول برصيد 89 نقطة، مانشستر في المركز الثاني برصيد 89 نقطة، ولكن بشرط أن يسجل أكثر من 5 أهداف.

بينما فرصة السيتي في التتويج أكبر يكثير، فإذا فاز بالمباراتين، حتى مع فوز أرسنال، سيكون الترتيب حينها كالآتي، مانشستر في المركز الأول برصيد 91 نقطة، أرسنال في المركز الثاني برصيد 89 نقطة.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة توتنهام، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 34 المؤجلة من الدوري الإنجليزي.

بينما يلعب آرسنال مع نظيره إيفرتون، يوم الأحد القادم 19 مايو، في المباراة الآخيرة له في الجولة الـ37، وفي نفس التوقيت مباراة السيتي الآخيرة ضد وست هام، في نفس التوقيت الساعة السادسة مساء ً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.