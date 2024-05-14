مارتينيز ينفرد برقم تاريخي سلبي في الدوري الإنجليزي

حقق إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى فريق أستون فيلا، رقمًا سلبيًا تاريخيًا في بطولة الدوري الإنجليزي، بعد هدفه في مرماه لصالح ليفربول.

وبحسب شبكة “أوبتا”، فإن إيميليانو مارتينيز سجل ثلاثة أهداف في مرماه في مسيرته بـ الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أكبر عدد من أي حارس مرمى في تاريخ المسابقة.

وافتتح مارتينيز، الأهداف لصالح ليفربول في الدقيقة الثانية عن طريق الخطأ في مرماه، بينما سجل يوري تيليمانس، هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 12.

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ونجح كودي جاكبو، في إضافة الهدف الثاني لفريق ليفربول في الدقيقة 23، وأضاف رفاق محمد صلاح، الهدف الثالث في الدقيقة 48، عن طريق اللاعب جاريل أمورين كوانساه.

وعاد أستون فيلا لللقاء بتسجيل جون دوران، الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 85و88.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد ليفربول إلى 79 نقطة في المركز الثالث بترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يصبح رصيد أستون فيلا 68 نقطة في المرتبة الرابعة.