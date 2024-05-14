ريال مدريد ينهي صفقة مبابي

أنهت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة بيريز، صفقة التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان السابق.

وكان مبابي قد أعلن بشكل رسمي رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد 7 سنوات قضاها في حديقة الأمراء.

وقرر مبابي عدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، والرحيل بنهاية الموسم الحالي مع نهاية عقده مع الفريق.

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وأكدت شبكة Relevo، أن كيليان مبابي سوف ينتقل إلى ريال مدريد بشكل رسمي، موضحة أنه تم إغلاق الصفقة.

وفاز مبابي بجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي من بطولة الدوري الفرنسي، علمًا بأن باريس سان جيرمان حسم اللقب.

جدير بالذكر أن مبابي ارتبط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، إلا أن التقارير تؤكد أن اللاعب يرفض هذه الخطوة.