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جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد تعادل أستون فيلا وليفربول

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أُقيمت مساء الإثنين مباراة واحدة ضمن منافسات الجولة 37 من جمعت فريقي أستون فيلا وليفربول انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

ويستعرض الخليج 365 جدول هدافي الدوري الإنجليزي عقب مباراة أستون فيلا وليفربول:

1) هالاند ـ 25 هدفاً.

2) بالمر ـ 21 هدفاً.

3) إيزاك ـ 20 هدفاً.

4) دومينيك سولانكي 19 هدفاً.

5) واتكينز ـ 19 هدفاً.

6) محمد صلاح: 18 هدفاً.

7) فودين ـ 17 هدفاً.

8) سون ـ 17 هدفاً.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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