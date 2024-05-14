جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد تعادل أستون فيلا وليفربول

أُقيمت مساء الإثنين مباراة واحدة ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي جمعت فريقي أستون فيلا وليفربول انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

محمد يوسف

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