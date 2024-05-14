مهاجم آرسنال يرحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي

ياسر رشاد - القاهرة - ترددت أنباء صحيفة ذا صن البريطانية أنه هناك شكوك كثيرة حول استمرار النجم الإنجليزي إيدي نيكيتاه، مهاجم نادي أرسنال، مع الجانرز للموسم الجديد.

و أفادت بأن النادي الإنجليزي يتوقع رحيل اللاعب هذا الصيف، بعد فشل التوصل لاتفاق بشأن تجديد عقده، كما أن المدفعجية لن يمانع بيعه في حال وصول عرض مناسبذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أنه هناك شكوك كثيرة حول استمرار النجم الإنجليزي إيدي نيكيتاه، مهاجم نادي أرسنال، مع الجانرز للموسم الجديد



وأصبح إيدي نكيتياه مهاجم أرسنال قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن صفوف فريقه بنهاية الموسم الجاري.

وذكر موقع "فوتبول إنسايدر" الإنجليزي أن نكيتياه يحظى باهتمام 3 أندية إنجليزية تسعى لضمه في الموسم المقبل.

وهذه الأندية هي ولفرهامبتون وكريستال بالاس وبرينتفورد.



كذلك برينتفورد الذي يقترب من بيع نجمه إيفان توني في الصيف المقبل، لذلك يرغب في ضم نكيتياه لتعويضه.

وأصبح نكيتياه خارج حسابات ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، وذلك في ظل وجود الثلاثي جابريال جيسيوس وكاي هافرتز ولياندرو تروسارد.

ولم يسجل نكيتياه البالغ من العمر 24 عاما أكثر من 5 أهداف في موسم واحد في الدوري الإنجليزي حتى الآن.

وانضم نكيتياه لصفوف أرسنال في عام 2015 وشارك مع الفريق في 164 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 38 هدفا.

وفي الموسم الجاري لعب 13 مباراة بشكل أساسي و20 مباراة كبديل، كما ظهر لأول مرة مع منتخب إنجلترا في مباراة ودية ضد أستراليا.