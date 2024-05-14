ملامح تشكيل الاهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتغادر بعثة النادي الاهلي إلى تونس يوم الأربعاء، استعدادًا لخوض المباراة القوية الحاسمة أمام نظيره الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الاهلي ضيفًا على حساب الترجي التونسي، يوم السبت الموافق 18 مايو الجاري، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس.

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وستنطلق أحداث مباراة الفريقين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

تشكيل الاهلي المتوقع أمام الترجي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، علي معلول.

الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور.

الهجوم: حسين الشحات،، بيرسي تاو، وسام أبو علي.