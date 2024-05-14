موعد موقعة مانشستر سيتي وتوتنهام بالدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية حول العالم مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع مانشستر سيتي بنظيره توتنهام، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.



ويبحث مانشستر سيتي عن تحقيق الفوز خلال هذه المباراة، وذلك من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري.

بينما يرغب توتنهام في تحقيق نتيجة إيجابية بالفوز على السيتزين، في المباراة التي يتوقع أن تشهد إثارة كبيرة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

تنطلق مباراة توتنهام أمام مانشستر سيتي في تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، في المواجهة التي يشهدها ملعب توتنهام هوتسبيرز.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ومانشستر سيتي

من المقرر نقل مواجهة توتنهام ومانشستر سيتي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.