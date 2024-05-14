ضمك يختبر جاهزية طارق حامد للعودة للملاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يخضع المحترف المصري بصفوف نادي ضمك، طارق حامد، لاختبارات طبية و بدنية خلال الساعات المقبلة داخل مقر ناديه؛ لحسم مدى جاهزيته للعودة.

الجهاز الفني لفريق ضمك، بحسب صحيفة الرياضية، يرغب في تواجد اللاعب بمواجهة الفيحاء يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري السعودي.

وكان نادي ضمك قد أوضح في وقت سابق أن الفحوصات الطبية التي خضع لها طارق حامد أثبتت إصابته بتمزق من الدرجة الأولى في العضلة الكمثرية، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

ويحتل فريق ضمك المركز العاشر بجدول ترتيب النسخة الجارية من الدوري السعودي برصيد 39 نقطة قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.

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