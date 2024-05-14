كيكي سيتين يكشف كواليس رحيله عن برشلونة بعد الخسارة الشهيرة أمام البايرن

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث كيكي سيتين المدير الفنى الأسبق لفريق برشلونة عن كواليس رحيله عن تدريب البارسا بعد الخسارة التاريخية أمام بايرن ميونخ بنتيجة 8-2 في دوري أبطال أوروبا في نسخة 2020.

أضاف كيكي سيتين في تصريحات تلفزيونية: كنا قريبين حينما توليت تدريب برشلونة من الفوز بالليجا وتأهلنا لدور متقدم في كأس ملك اسبانيا ولكن الخسارة الثقيلة امام بايرن ميونخ بنتيجة ٨-٢ في دوري ابطال اوروبا كانت سبب رحيلي عن الفريق.

وتابع: تقييمي لتجربتي مع برشلونة كانت جيدة رغم الظروف الصعبة المحيطة بي خلال تلك الفترة خصوصا من الناحية الاقتصادية.

وأشار: حادثة بايرن ميونخ كانت تاريخية ولم تحدث في تاريخ برشلونة ولكنها أمور عادية تحدث في ملاعب الكرة وعلى سبيل المثال هزيمة منتخب البرازيل امام ألمانيا بثمانية اهداف في كأس العالم ٢٠١٤، التي اقيمت في عقر دار البرازيل وتلك الفترة من هذا الموسم لم بعض اللاعبين يمرون بفترة جيدة.

وأضاف: دائما علاقتي مع اللاعبين كانت جيدة سواء ميسي او غيره من لاعبي برشلونة الآخرين ولكن هناك في بعض الاوقات خلال الموسم قد تحدث امور معاكسة ومغايرة في ظل هدفي في البحث عن تحقيق الفوز بالانتصارات.

وواصل: برشلونة فاز في اوقات سابقة بالعديد من الألقاب ولمدة ١٤ عاما خلال الفترة الماضية وكان يضم بين صفوفه افضل لاعب في العالم وفريق برشلونة حقق تحت قيادة تشافي لقب الليجا في الموسم الماضي.

وتابع: الامور ليست سيئة وهناك فترات صعود وهبوط لأي فريق وكان منافسا قويا هذا الموسم على لقب الدوري الاسباني الذي فاز به ريال مدريد.