اخبار الرياضه

الهلال يبحث تكرار إنجازه القياسي في الدوري السعودي

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث الهلال عن تكار إنجازه القياسي في الدوري السعودي بعد حسم اللقب بشكل رسمي قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.

ويأمل الهلال في عدم الخسارة في المباريات القادمة أمام النصر والطائي والوحدة حتى يفوز بالدوري دون هزيمة ويُكرر إنجازه السابق ويريد الحفاظ على ذلك في آخر 3 مباريات متبقية، حتى يفوز باللقب بلا هزيمة.

وكان الهلال قد فاز باللقب بلا هزيمة في موسم 2010-2011، بعدما حصد 64 نقطة، خلال 26 مباراة حقق فيهم الفوز 19 مرة وتعادل 7 مرات، وحقق الشباب والأهلي نفس الإنجاز في الموسم التالي 2011-2012، وموسم 2014-2015.

ومن المقرر أن يخوض الهلال أقوى مبارياته في الجولات الثلاث القادمة ضد النصر عندما يحل عليه ضيفًا في الجولة 32 من الدوري السعودي الجمعة المقبلة 17 مايو الجاري.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا