القادسية السعودي يسعى للتعاقد مع ساديو ماني

ياسر رشاد - القاهرة - وضعت إدارة نادي القادسية السعودي أعينها على النجم الدولي السنغال ساديو ماني لاعب فريق النصر للتعاقد معه ضمن خطة دعم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط في تقرير لها اليوم أن نادي القادسية يسعى للتعاقد مع ساديو ماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد أنباء خروجه من حسابات مدرب النصر للفترة المقبلة.

ونجح نادي القادسية في ضمان صعوده رسميًا إلى دوري المحترفين السعودي للموسم المقبل بعد تصدره جدول ترتيب دوري يلو الدرجة الأولى.

ديبالا يتلقى عروضًا مغريه من الدوري السعودي

تلقى النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب فريق روما الإيطالي، عروضا مغرية للانتقال إلى الدوري السعودي خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وذكرت صحيفة Corriere dello Sport الإيطالية في تقرير لها اليوم أن ديبالا تلقى عروضًا مغريه من الأندية السعودية، حيث يحظى اللاعب باهتمام أكثر من نادي للحصول على توقيعه خلال الميركاتو الصيفي.

وأكدت الصحيفة أن ديبالا لديه شرط جزائي يبلغ 12 مليون يورو فقط في عقده مع النادي الإيطالي، وهو ما قد يمنح الأندية الراغبة في ضمه سهولة مطلقة في حسم الصفقة وجلب اللاعب حال الاتفاق معه بشكل نهائي.