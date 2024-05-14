مدرب فالنسيا: محمد صلاح من أفضل لاعبي العالم ولديه إمكانيات مميزة

ياسر رشاد - القاهرة - قال البرت سيلاديس المدير الفني السابق لنادي فالنسيا الإسباني أن محمد صلاح نجم ليفربول من أفضل لاعبي العالم مضيفا أنه معجب بالنجم الدولي المصري منذ كان لاعبا في صفوف نادي روما.

أضاف سيلاديس في تصريحات تلفزيونية: محمد صلاح أحد أفضل اللاعبين علي مستوي العالم علي مدار سنوات طويلة بعد مسيرته المميزة مع ليفربول.

وواصل : نجم الكرة المصرية لديه إمكانيات مميزة والجميع يستمتع بما يقدمه محمد صلاح وأنا معجب به جدا منذ أن كان في روما الإيطالي الذي يحب الجميع إن يراه.



وأضاف : بايرن ليفركوزن يسير بشكل مميز جدا هذا الموسم وحقق إنجاز كبير بعدم الخسارة علي مدار خمسين مباراة والجميع يقدر ما فعله تشابي الونسو مع الفريق الألماني هذا الموسم، وتابع : ليفركوزن مع تشافي الونسو يقدم موسم تاريخي علي كل المستويات.

