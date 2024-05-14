أزمة جديدة بين حسام حسن والمحترفين في منتخب مصر

فجر الإعلامي مدحت شلبي مفاجأة على أن هناك أزمة ستحدث في منتخب مصر بين حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني واللاعبين المحترفين خلال الفترة القادمة.

وقال شلبي في تصريحات تليفزيونية: “تردد والعهدة على الراوي، لاعب أساسي كبير في المنتخب المصري سيقول أنه ذاهب للحج في توقيت مبارتي مصر ضد بوركينا فاسو وغينيا بيساو من غير ما نقول على اسمه، وبالتالي سيكون صعب حضوره لمعسكر منتخب مصر”.

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وأضاف: “عمر مرموش سيغيب عن منتخب مصر حسب كلام حسام حسن، ولكن هل هناك اتفاق بين اللاعبين الكبار المحترفين بعدم الانضمام لمنتخب مصر بسبب خلاف مع حسام حسن؟”.

وتابع: “لست من هواة الفرقعة ولكن قيل لي ما هو أكثر من هذا، وقيل لي أنه حدث تسجيل لحسام حسن وهو يتحدث عن بعض اللاعبين”.

وأكمل: “أقول هذا الكلام حتى يتراجع هؤلاء اللاعبين عما قالوا، ولكن هناك لاعب وحيد من المحترفين سيأتي لمنتخب مصر، ولماذا هذا الأمر كله يا كابتن حسام؟”.

واختتم: “في مثل بيقول لسانك حصانك، ويجب عليك أن تطوي كل ما قلته، وعليك الصمت القاتل ولا تعطي مبررات مطلقًا عن أشياء قادمة فأنت رجل قائد”.