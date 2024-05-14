منتخب مصر يكشف حقيقة تصريحات حسام حسن المثيرة للجدل

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر حقيقة تصريحات حسام حسام مدرب منتخب مصر والتي أثارت الجدل أمس.

وانتشرت تصريحات لحسام حسن على أنه لا يوجد لاعب في الدوري المصري يستحق الانضمام لمنتخب مصر خلال الفترة الحالية، في إطار الاستعداد لخوض مبارتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

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وقال إبراهيم حسن في تصريحاته لقناة “أون تايم سبورتس”: “حسام حسن لم يقل ذلك وهذه التصريحات مغلوطة وتم تحريفها، وهناك نوايا سيئة”.

وأضاف: “ما قاله حسام حسن في اجتماعه بالصحفيين أن الدوري المصري لم يفرز اسم جديد يمكن إضافته للمنتخب المصري خلال الفترة القادمة غير الأسماء التي ضممناها مؤخرًا في بطولة مصر الودية الأخيرة.”.

واختتم: “هناك أناس يريدون إشعال النار، وهذه التصريحات المتداولة عن حسام حسن غير صحيحة”.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي 6 و10 يونيو المقبل، ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم.