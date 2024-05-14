حقيقة غياب المحترفين عن مبارتي مصر ضد بوركينا فاسو وغينيا بيساو

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر على أن الجهاز الفني أرسل لكل المحترفين المصريين لضمهم في معسكر يونيو القادم لخوض مبارتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

وقال مدير منتخب مصر في تصريحات تليفزيونية: “أرسلنا لكل المحترفين وعلى رأسهم محمد صلاح فهو لاعب مهم، ونتمنى انضمام كل اللاعبين المحترفين لأنهم يمثلوا إضافة كبيرة بالنسبة لنا”.

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وأضاف: “تواصلت مع عمر مرموش منذ فترة، وهو يريد إجراء عملية بعد نهاية الموسم، ومرموش لاعب مهم جدًا بالنسبة لمنتخب مصر، ولكن جاء لنا رد من النادي الألماني أن اللاعب سيجري عملية في يده وبالتالي لن يكون متواجدًا معنا”.

واختتم: “أتواصل مع عمر مرموش بشان إقناعه بتأجيل العملية لما بعد مبارتي منتخب مصر ضد منتخب بوركينا فاسو وغينيا بيساو يعمل العملية، خاصة وأنه هناك أمم أوروبا، وسيكون لديه وقت للتعافي قبل بداية الموسم الجديد”.

ويلتقي منتخب مصر بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد ست نقاط، فيما يأتي منتخب بوركينا فاسو في الوصافة بأربع نقاط.