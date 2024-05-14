حسام المندوه: التتويج بالكونفدرالية أحد حلول مشاكل الزمالك.. والحكم تغافل طرد لاعب نهضة بركان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ينتظر أمين صندوق الزمالك، حسام المندوه، المساندة الجماهيرية لفريقه خلال مواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية، مشيرًا إلى أن التتويج بها سيكون أحد الحلول لأزمات النادي الحالية.

ومن المقرر أن يستضيف فريق الزمالك نظيره نهضة بركان يوم الأحد المقبل 19 مايو في إياب نهائي الكونفدرالية بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز نهضة بركان بهدفين مقابل هدف.

وقال المندوه في تصريحات فضائية أون تايم سبورتس مساء الإثنين:"يوم الأحد هو يوم الجمهور الذي من المتوقع أن نراه في مشهد لم يحدث من قبل ويستحق التتويج بالكونفدرالية والزمالك يُعاني من مشاكل والتتويج بالكونفدرالية سيكون أحد الحلول وكنا نريد تحقيق نتيجة بخلاف التي حدثت في الذهاب ولكن حين يسكن مرماك هدفين وتُسجِل هدفًا خارج أرضك يجعلك مُطمئنًا أن الفريق سيُقدم كل ما عليه في الإياب".

وأشار أمين صندوق الزمالك إلى أن مباراة الذهاب كان بها حالة طرد مستحقة للاعب نهضة بركان بعد ضرب لاعب الزمالك محمد شحاتة بدون كرة، مضيفًا:"التحكيم مهم جدًا ولا نريد تعكير الأجواء بالحديث عن عدم وجود عدالة تحكيمية ولكن هذه الأمور تشعرنا بعدم العدالة ولكن لا نريد تشتيت لاعبينا".

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