"النزال الاحترافي الأول له".. وفاة الملاكم البريطاني شريف لوال بالضربة القاضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تُوفيّ الملاكم البريطاني شريف لوال مساء الأحد إثر تلقيه ضربة قاضية خلال نزاله الاحترافي الأول أمام نظيره البرتغالي مالام فاريلا.

وذكرت الشركة المروجة للنزال، وورن بوكسينغ مانجمنت، خلال بيان صادر مساء أمس الإثنين:"الليلة الماضية، كان شريف لوال يظهر لأول مرة في عرض بمركز هارو الترفيهي ولسوء الحظ أثناء قتال شريف انهار وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها المسعفون، تم إعلان وفاته لاحقًا".

وأتمت الشركة بيانه بـ:"نُرسل تعازينا إلى جميع أفراد عائلة شريف وأصدقائه ومدربيه وجميع المقربين منه في هذا الوقت المأساوي".

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