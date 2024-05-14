الأميركي مارش مدرّباً لمنتخب كندا

الرياص - اسماء السيد - مونتريال: عُيّن الأميركي جيسي مارش مدرباً لمنتخب كندا لكرة القدم الإثنين، فيما يستعد المنتخب الأميركي الشمالي للمشاركة في بطولة كوبا أميركا الشهر المقبل في الولايات المتحدة.

وكان ابن الخمسين عاماً من دون وظيفة منذ أن أقاله ليدز يونايتد الإنكليزي في شباط (فبراير) العام الماضي بسبب سوء النتائج.

وتردّد اسم مارش كمدرب محتمل للمنتخب الأميركي العام الماضي، مع اهتزاز موقع المدرب غريغ بيرهالتر. أعيد تثبيت الأخير في موقعه، فيما ارتبط اسم مارش بمهمات مختلفة على غرار تدريب منتخب كوريا الجنوبية.

لكن مارش الذي درّب سابقاً أيضاً نيويورك ريد بولز الأميركي وريد بول سالزبورغ النمسوي ولايبزيغ الألماني، يبحث عن ارساء الاستقرار الذي فرضه المدرّب السابق الإنكليزي جون هيردمان.

بعد قيادته كندا إلى مونديال 2022 اثر انقطاع طويل، رحل هيردمان العام الماضي لتدريب فريق تورونتو أف سي.

وقال الاتحاد الكندي في بيان الإثنين إن مارش سيتولى المهمة بمفعول فوري بعقد يمتد حتى نهاية كأس العالم 2026 التي تشترك كندا باستضافتها مع الولايات المتحدة والمكسيك.

وقال مارش الذي استهل مشواره التدريبي في كندا مع فريق مونتريال إيمباكت عام 2011 "أنا فخور للاشراف على منتخب كندا خلال فترة التحضير لاستضافة كأس العالم. ألهمتني القيادة الجديدة في الاتحاد الكندي مع إمكانات مجموعة اللاعبين الدينامية".

وتوجّه إلى الرئيس التنفيذي للاتحاد كيفن بلو قائلاً "أؤكّد اني سأرد لك الجميل على كل المستويات. سيتحمّس كل الكنديين لهذا الفريق.. سنلعب بقوّة والهام".