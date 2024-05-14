بعد خوضه أول نزال احترافي له.. وفاة الملاكم البريطاني شريف لوال بالضربة القاضية

الشارقة - اميمة ياسر - توفي الملاكم البريطاني شريف لوال الحياة، عن عمر ناهز 29 عاما، بعد أن انهار إثر تلقيه ضربة قاضية خلال خوضه نزاله الاحترافي الأول في المملكة المتحدة.

وأعلنت الشركة المروجة للنزال "وورن بوكسينج مانجمنت"، وفاة شريف لوال عندما كان يخوض نزاله الاحترافي الأول ضد الملاكم البرتغالي مالام فاريلا، في مركز هارو الرياضي في إحدى ضواحي شمال غرب لندن عندما وقع الحادث.

ونشرت الشركة بيانا عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتعزية أصدقاء وعائلة لوال وجاء فيه: "للأسف، خلال نزال شريف، انهار وعلى الرغم من جهود رجال الإسعاف، تم إعلان وفاته في وقت لاحق".