أحمد سليمان ينسحب من اجتماع الكاف بسبب دعوات نهائي الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - انسحب أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، من اجتماع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف ومعه شريف منير حسن رئيس العلاقات العامة بالنادي اعتراضهما علي تمسك الكاف بالحصول على 50% من دعوات نهائي الكونفدرالية.

ويعقد الكاف حاليا اجتماع تنسقي مع مسئولي الزمالك للترتيب بشأن نهائي الكونفدرالية .

ويريد الكاف الحصول على 50% من دعوات مباراة نهائي الكونفدرالية والزمالك يري أن هذه نسبه مبالغ فيها ولذلك انسحب أحمد سليمان من اجتماع الكاف ومعه شريف منير حسن.

يحضر من الزمالك أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك و عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة بخلاف مسئولي النادي الأهلي للترتيب بشأن نهائي دوري أبطال أفريقيا