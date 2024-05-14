صلاح يتفوق على مبابي وبيلينجهام وهالاند

ياسر رشاد - القاهرة - اكتسح الدولي محمد صلاح نجم ليفربول وقائد الفراعنة قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من جلوب سوكر لعام 2025 بتصويت الجماهير.

ويتنافس مع النجم الدولي المصري، صلاح، البرازيلي جونيور فينيسيوس نجم ريال مدريد وإرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، وكيليان مبابي جناح باريس سان جيرمان، وتفوقهم عليهم نجم ليفربول في التصويت بعدما حصل على أعلى نسبة من الأصوات.



حصل محمد صلاح على 26.6% من نسبة الأصوات من الجماهير ليعتلي بها سباق التصويت متفوقا فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد بعد حصوله على 11.9% وهاري كين مهاجم بايرن ميونخ بنسبة 10.4%، أما جود بيلينجهام نجم الملكي بنسبة 10.2%، والنرويجي هالاند 9.3%، والفرنسي مبابي 9.2%.



ويختار الجمهور القائمة القصيرة للمرشحين عبر فترة التصويت التي انطلقت وتستمر حتى 15 مايو الجاري وسيتم الكشف عن الفائز يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو الجاري.