حقيقة عودة أحمد رفعت للمشاركةمع فيوتشر في مباريات الدوري المصري

كشف وليد دعبس، رئيس نادي مودرن فيوتشر، حقيقة عودة أحمد رفعت للمشاركة مع فريقه في مباريات الدوري المصري الممتاز.

وتعرض أحمد رفعت لتوقف مفاجئ في عضلة القلب أثناء مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري التي جمعتهما يوم 11 مارس الماضي ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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وظل اللاعب على أجهزة التنفس الصناعي لعدة أيام وفي حالة غيبوبة، قبل أن يستعيد وعيه وتتحسن حالته.

وقال دعبس في تصريحات تليفزيونية: “حالة أحمد رفعت تحسنت بشكل كبير بفضل الله، ولكننا في مرحلة معرفة سبب حدوث تلك الأزمة الصحية له”.

وأضاف: “مشاركة أحمد رفعت في باقي مباريات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم شيء في علم الغيب وبيد ربنا، ليست بيد دكتور أو مدرب”.

واختتم: “من الصعب لحاق أحمد رفعت بأي مبارايات في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم لأننا خائفين عليه”.

وكان فيوتشر قد ودع بطولة الكونفيدرالية الإفريقية هذا الموسم من دور ربع النهائي بعد الهزيمة من الزمالك بثلاثية مقابل هدفين.