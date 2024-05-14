بعد إعلان رحيله.. ماذا قدّم فاران بقميص مانشستر يونايتد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي مانشستر يونايتد، رحيل لاعبه الفرنسي فاران عن صفوفه مع نهاية الموسم الجاري 2023/2024 بعد انتهاء عقده.

فاران كان قد انضم لصفوف مانشستر يونايتد في صيف عام 2021 قادمًا من نادي ريال مدريد؛ حيث تم تقديمه قبل المواجهة الافتتاحية للفريق بموسم 2021/2022 أمام ليدز يونايتد.

وشارك المدافع الدولي بقميص يونايتد خلال الموسم الجاري 2023/2024 في 30 مباراة؛ حيث سجل هدفًا خلال 2100 دقيقة لعب.

وخاض اللاعب صاحب الـ 31 عامًا حاليًا بقميص مانشستر يونايتد منذ انضمامه 93 مباراة؛ حيث سجل هدفين وصنع هدفًا.

وحصد اللاعب الفرنسي الدولي مع يونايتد كأس كاراباو في الموسم الماضي تحت قيادة المدرب إريك تن هاج.