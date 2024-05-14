"متتكلمش خالص".. أول تعليق من شوبير على تصريحات حسام حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - علق الإعلامي أحمد شوبير، على تصريحات حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، التي تحدث بها أمس، عن عدم وجود مواهب جديدة في الدوري المصري.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي: "امبارح حسام حسن عمل مؤتمر، وأنا بقول له هو وشقيقه إبراهيم لأنهم عزاز عندي، بلاش دلوقتي كلام خالص من فضلكم، ركز في مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو".

أضاف: "مش هاعقب على كلام أنا ما شفتهوش، بس هقوله من فضلك يا كابتن حسام بلاش كلام دلوقتي، وركز في الملعب، أنا عارف كل الناس عاوزاني أتكلم وأقول، لو المؤتمر متذاع كنت اتكلمت".

أكمل: "مش هقول حاجه خالص عليه، لأن فيه ناس كانت بتقولي أن شكل الكلام كان خير، وحسام حسن لم يتحدث بشكل سيء، وناس تاني قالت تصريحات مختلفة تماما".

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في تصفيات كأس العالم 2026.

افرأ أيضا:

"مقصود والزمالك كان مشارك".. ميدو يوجه تحية للخطيب بعد تحركه لحماية الأهلي

"كل ده ليه يا كابتن حسام؟".. مدحت شلبي يفجر مفاجأة غير متوقعة بما يفعله المحترفين مع العميد

"الوضع مؤلم".. مدرب الأهلي السابق يعلن مقاطعة مباراة الزمالك ونهضة بركان