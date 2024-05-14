"لا بد من تدخل القطبين".. خالد الغندور يدافع عن حسام حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - دافع خالد الغندور نجم الزمالك السابق، عن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها، بشأن عدم وجود مواهب جديدة في الدوري المصري.

قال خالد الغندور في لقاء تلفزيوني: "الجميع يتفنن في نقد حسام حسن وهو لم يتحدث عن لاعبي المنتخب، الحاليين ولكن عن عدم وجود لاعبين جدد".

وأضاف: "عدم انتظام اللوائح سبب عشوائية في الكرة المصرية، وسبب مشاكل بين الأندية والمنتخب، وحسام حسن متعود على نظام الأندية وهذا لا يتماشى مع المنتخبات".

وأتم تصريحاته:"أطالب الأندية وخاصة الأهلي والزمالك، بالتدخل والمساعدة، وعدم التعنت مع المنتخب لأن مصلحة مصر هي الأهم ويجب التعاون بين الجميع".

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، خلال شهر يونيو المقبل، في تصفيات كأس العالم 2026.

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