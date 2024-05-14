بالمستندات.. المادة 30 تشعل أزمة الشيبي والشحات

ياسر رشاد - القاهرة - يبدو أن أزمة حسين الشحات نجم الأهلي والمغربي محمد الشيبي نجم بيراميدز دخلت في مرحلة جديدة بعد أن وصلت الأمور لأحكام القضاء.

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وترددت أنباء حول رفض محلس إدارة اتحاد الكرة الحالي برئاسة جمال علام، التصديق على قرارات لجنة الانضباط بشأن أزمة حسبن الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز والتأكيد على أحقية اللاعب الدولي المغربي في اللجوء للقضاء المصري بعد التعدي عليه من جانب لاعب الأهلي.

وطبقا للائحة النظام الأساسي للجبلاية والمعتمدة من جانب الفيفا، وبشأن لجنة الانضباط تنص المادة رقم ١٥ والمتعلقة بقرارات اللجنة على أنه، تكون قرارات اللجنة صحيحة بموافقة الأغلبية المطلقة بأصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحاً ويجوز للجنة في المسائل المستعجلة أن تتخذ قراراتها بالتمرير ويكون القرار في هذه الحالة صحيحا بأغلبية أصوات الأعضاء.

وتنص المادة رقم (١٦) على أن قرارات اللجنة تكون واجبة النفاذ من تاريخ إعلانها للمعنيين ويتم إعلام المعنيين بالقرارات فور صدورها، ويكون الإعلام صحيحاً إذا تم بواسطة البريد الإلكتروني أو الفاكس أو البريد المسجل أو التسليم الشخصي.

أما المادة رقم ٣٠ فتنص على أنه في حالة عدم تنفيذ القرارات الصادرة من كافة لجان الاتحاد في الوقت المحدد لها توقع على الشخص الطبيعي عقوبة المنع من أي نشاط يتعلق بكرة القدم وفقا لما تحدده اللجنة ، وتوقع على الأندية عقوبة، الخصم من النقاط أو الهبوط الى القسم الأدنى.

وبالتالي فإن البنود واضحة تماما وقرارات لجنة الانضباط صريحة ولا تقبل النقاش وليس من حق اتحاد الكرة رفضها كونها لجنة قضائية مستقلة تماما.