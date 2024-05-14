قرار صادم من ريال مدريد بشأن مصير مودريتش

وجهت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، صدمة قوية للاعب الفريق الأول لكرة القدم، الكرواتي لوكا مودريتش، بشأن مصيره مع الملكي.

وينتهي عقد لوكا مودريتش مع ريال مدريد، في نهاية الموسم الحالي، إلا أن إدارة الملكي لا تفكر في تجديد التعاقد.

يأتي ذلك وفقًا لما أكدته صحيفة ريليفو الإسبانية، والتي أوضحت أن إدارة ريال مدريد لا تضع في خطتها المقبلة تجديد عقد لوكا مودريتش، خلال الفترة الحالية.

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وأشارت إلى أن لوكا مودريتش أبدى رغبته في البقاء داخل نادي ريال مدريد، وكان على استعداد لتجديد عقده، مع تخفيض راتبه من أجل الاستمرار، إلا أن إدارة الملكي لا ترغب في ذلك.

وأكدت أن ريال مدريد سيقوم بتنظيم احتفال لتكريم مودريتش على مسيرته الحافلة مع الفريق، والتي استمرت 12 عامًا.

يشار إلى أن مودريتش شارك مع ريال مدريد خلال الموسم الحالي في 43 مباراة، وأحرز هدفين وصنع 7 آخرين، في جميع المسابقات.